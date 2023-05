Ennesimo caso di malasanità in Puglia

Putignano- Milena Graziosi, residente a Capurso, ha lanciato un appello per chiedere aiuto per la madre, Angela Valerio, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Putignano.

Milena Graziosi ha cercato aiuto dalle autorità sanitarie e ha persino chiesto l’intervento del presidente Michele Emiliano, ma non ha ricevuto risposte soddisfacenti. L’unità di Medicina Fisica e Riabilitazione del Policlinico si rifiuta di accettare il ricovero della signora Valerio e di metterla in lista d’attesa.

La famiglia è in attesa di un trasferimento da circa un mese, ma non riesce a trovare un centro adatto che possa provvedere alle cure di cui la signora Valerio ha bisogno.

La situazione è particolarmente difficile perché la signora Valerio ha solo 62 anni ed è in attesa di diventare nonna. La famiglia è disperata e teme per la vita della signora Valerio. Non riescono a trovare strutture adeguate in tutta la Puglia e chiedono l’aiuto di chi può fare qualcosa per loro. La signora Valerio sta lottando per la vita, ma riceve solo rifiuti dai vari centri in cui i medici di Putignano hanno fatto richiesta di trasferimento.

La situazione è allarmante e la famiglia si chiede chi sarà responsabile se la signora Valerio non dovesse farcela. La sanità è un diritto fondamentale e la situazione attuale sta negando questo diritto alla signora Valerio. La famiglia si appella a chiunque possa aiutare e chiede di sentirsi meno soli nella loro disperazione.