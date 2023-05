Proteste in Regione: sette disabili a processo

Bari- Sette persone disabili a Bari saranno processate nel prossimo mese di dicembre. L’accusa è quella di aver rifiutato di pagare le multe di 9.500 euro inflitte loro per aver sostato in una sala della presidenza della Regione per alcune ore.

Queste persone hanno deciso di portare avanti la loro battaglia contro decreti penali di condanna che considerano ingiusti.

La protesta a cui si fa riferimento è avvenuta tra il 13 e il 15 luglio 2021 davanti alla sede della giunta regionale pugliese e all’interno dell’edificio stesso.

Durante la manifestazione, i disabili hanno protestato per difendere la loro dignità, senza provocare problemi a nessuno e a tratti in accordo con i vertici regionali.

Il gesto di questi sette disabili intende portare l’attenzione sulla discriminazione che spesso colpisce le persone con disabilità.

La loro protesta rappresenta un atto di dignità e un invito alla società ad abbattere gli ostacoli che impediscono alle persone disabili di vivere con la stessa dignità degli altri.

Il processo ai sette disabili è già stato definito dai loro sostenitori come un gesto giudiziario iniquo e ingiusto, in quanto mira a colpire persone che si sono battute per difendere i loro diritti.

La popolazione barese e i media locali seguiranno con attenzione lo svolgimento del processo, alla ricerca di una giustizia equa e imparziale.