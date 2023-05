Entrava nelle attività commerciali del brindisino rubando di tutto: 11mila euro in contanti e 600 pacchi di sigarette

I Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione nella mattina del 20 maggio 2023, arrestando un 45enne di Mesagne sospettato di essere il responsabile di diversi furti e tentati furti ai danni di attività commerciali. L’uomo è stato posto in custodia cautelare in carcere grazie all’esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica locale. Questo provvedimento restrittivo è il risultato delle indagini svolte dalle Stazioni Carabinieri di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Oria e San Pancrazio Salentino, che hanno scoperto numerosi furti consumati o tentati.

Le attività criminali del sospettato si sarebbero verificate durante i mesi di marzo e aprile di quest’anno, principalmente durante gli orari di chiusura al pubblico dei supermercati nei fine settimana. L’uomo avrebbe utilizzato attrezzi per lo scasso, come bastoni, mazze e piedi di porco, per forzare le porte d’ingresso e poi le casse automatiche, riuscendo a rubare in totale oltre 11.000 euro in contanti e 600 pacchi di sigarette da 8 diversi esercizi commerciali. Il 45enne adottava un metodo operativo violento e preoccupante, avvalendosi di oggetti contundenti per introdursi nelle attività commerciali. Al fine di evitare di essere riconosciuto, l’individuo nascondeva il volto con caschi o altri indumenti, una caratteristica che ha particolarmente allarmato i commercianti della zona, insieme all’uso di attrezzi da scasso.

Inoltre, durante un tentativo di furto a Oria, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri la scorsa domenica. Al momento dell’arresto, l’individuo era armato di un’accetta, che è stata successivamente sequestrata. Inoltre, è stato trovato in possesso di un veicolo sul quale erano state applicate delle targhe rubate pochi giorni prima. Attualmente, l’uomo si trova nel carcere di Brindisi, a disposizione delle autorità competenti.

L’arresto di questo pericoloso criminale rappresenta un successo importante per le forze dell’ordine e offre sollievo ai commercianti della zona, che erano stati colpiti dai furti. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di portare alla luce le attività criminali dell’individuo e metterlo dietro le sbarre, garantendo così una maggiore sicurezza per la comunità locale.