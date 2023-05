Red in book, a Bari in scena “Sola contro la mafia” Andrà in scena, sabato 20 maggio alle ore 19 nella Sala San Giuseppe dell’istituto Salesiani Redentore di Bari (via Martiri d’Otranto) “Sola contro la mafia”, lo spettacolo teatrale con Arianna Gambaccini, per l’adattamento e la regia di Vito d’Ingeo, tratto da “Non la picchiare così. Sola contro la mafia” di Francesco Minervini (edizioni La Meridiana, produzione Teatrermitage).

L’appuntamento rientra nel “Red in Book – Salone del Libro educativo”, in corso a Bari nell’ambito di “Red in Fest”, la festa di comunità per Maria Ausiliatrice.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita

Red in book, a Bari in scena “Sola contro la mafia”

“Sola contro la mafia” è tratto da una storia vera. Maria, donna-bambina, si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese che la soggioga, ne fa una sua proprietà e la usa per compiere operazioni e traffici illeciti. La sua coscienza, narcotizzata da un “amore malato”, si risveglia solo dinanzi alla vita che si rinnova nel suo grembo. La gravidanza, custodita e difesa con le unghie, irrompe come bagliore nel buio della sua martoriata esistenza per diventare lama con cui trinciare i fili della crudele ragnatela che la avvolge. “Con la fuga e la decisione di farsi “testimone” contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta “quarta mafia”. Ma a Maria non sarà restituita la libertà. Costretta, sotto protezione e con altre identità, a peregrinare con suo figlio per la Penisola, sperimenterà quanto crudele sia la “prigionia legalizzata” dei testimoni di giustizia e l’insensibilità delle istituzioni. La storia di Maria, della sua forza e del suo coraggio è una storia vera iniziata nel nord della Puglia a metà degli anni ottanta e non ancora terminata“.

Spettacolo Finalista della 18^ed. del Palio Ermo Colle 2019