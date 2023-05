L’orrore sulla Strada Statale 90: perde la vita la compagna di un pompiere che stava lavorando. Un incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 90 nella zona di Borgo Giardinetto, una frazione di Foggia.

L’auto è uscita di strada per cause ancora da chiarire. Una donna è morta nell’incidente e i suoi figli sono rimasti feriti ma non in modo grave. Quando i vigili del fuoco sono arrivati per estrarre i corpi dalle lamiere, si sono resi conto che la vittima era la moglie di un loro collega che era in servizio quel giorno.