Taranto F.C. 1927 – Capuano ha firmato!

Mister Capuano sarà l’allenatore del Taranto per i prossimi tre anni. Oggi ha firmato il contratto che lo lega alla società di Giove. Avrà mansioni anche da manager. Auguri ad Eziolino! Era assistito dall’agente Gianni Prete, suo procuratore.

Ecco il comunicato della società:

“

EZIO CAPUANO ANCORA CON NOI!

Il Taranto Football Club 1927 comunica ufficialmente di aver raggiunto e sottoscritto con il tecnico della prima squadra Ezio Capuano il prolungamento del contratto con il club per le prossime tre stagioni sportive. “Bisognava solamente limare qualche dettaglio, ma non avevamo dubbi che avremmo proseguito insieme – dichiara il presidente Massimo Giove – Con mister Capuano vogliamo dare continuità al percorso tecnico e nello stesso tempo ripartire affidando a lui la preparazione a partire dalla prossima stagione sportiva. Grazie al mister per quello ha fatto per il Taranto FC nello scorso campionato e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che lo attende sempre con il massimo sostegno da parte della proprietà”.