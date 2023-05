Il futuro dell’agroalimentare in Puglia e in Italia: un incontro a Locorotondo con ITS Academy. Venerdì 19 maggio, all’auditorium Boccardi di Locorotondo, si svolgerà una giornata ricca di eventi incentrati sul futuro del settore agroalimentare in Puglia e nel resto d’Italia. L’evento è organizzato dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, che fa parte della rete nazionale delle fondazioni ITS Academy. L’obiettivo è discutere ed esplorare le sfide e le opportunità che il settore agroalimentare nazionale affronta oggi nel contesto delle nuove tecnologie. All’incontro parteciperà anche il Presidente dell’Associazione Fondazioni Rete ITS Italia.

L’evento è suddiviso in due parti: la mattinata, a partire dalle 9.30, sarà dedicata a una tavola rotonda dal titolo “L’agroalimentare del futuro: tra tradizione e innovazione”. A fare gli onori di casa sarà il coordinatore della Rete nazionale degli ITS – Ambito agroalimentare, Vito Savino. Parteciperanno, il Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Mario Braga, la direttrice del Di.S.S.P.A dell’UNIBA Aldo Moro Maria De Angelis, il Direttore aggiunto CIHEAM Bari Biagio Di Terlizzi, il Consigliere Cluster Agrifood Nazionale – CL.A.N. Emanuele Marconi, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) la dott.ssa Alessandra Pesce – Direttrice PB e Alessandro Monteleone – Coordinatore del progetto Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e Luigi Triggiani Segretario generale Unioncamere Puglia. Concluderà i lavori l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia. Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà dedicato ad un incontro dibattito dal titolo “Quale formazione per la salvaguardia del Food Made in Italy”.Interverranno il Presidente di Andriani SpA Michele Andriani, il Direttore del Civi Italia Luigi Catalano, l’Amministratore Delegato Azienda Maccarese SpA Claudio Destro, il Presidente del Gruppo Farchioni Olii SpA Pompeo Frachioni, Vito Gallo professore ordinario del DICATECh del POLIBA, Nicola Ruggiero Presidente del Consorzio Oliveti d’Italia e Luigi Trotta Dirigente Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia. Per le conclusioni sarà presente l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Sebastiano Leo. A moderare i lavori il giornalista Luciano Sechi.

Il futuro dell’agroalimentare in Puglia e in Italia: un incontro a Locorotondo con ITS Academy “L’obiettivo è quello di mettere a confronto contributi e pareri di diversi esperti del mondo imprenditoriale, delle professioni, della formazione nazionale e internazionale, della ricerca e della politica agraria” – ha detto il coordinatore della Rete Nazionale degli ITS Academy – Ambito Agroalimentare, Vito Savino.In particolare, pensiamo che sia necessario fornire indicazioni sui futuri profili professionali per l’agroalimentare, vista l’importanza e l’urgenza del trasferimento tecnologico alle imprese”.