Fasano Selva – Spettacolo e suspense ai tanti appassionati presenti. La pioggia ha inumidito pubblico e appassionati. La Coppa Selva di Fasano, terza prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, ha regalato spettacolo e suspense ai tanti appassionati presenti.

La gara pugliese, organizzata in modo impeccabile dalla Egnathia Corse, ha visto il successo di Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek. Il fiorentino della Best Lap ha dominato la prima salita con il tempo di 2’09”32, il migliore della giornata. Nella seconda salita, condizionata dalla pioggia finale, ha gestito il vantaggio su Achille Lombardi su Osella PA 2000 Turbo. Il potentino della Vimotorsport ha vinto la seconda manche, ma non è bastato per recuperare il distacco accumulato in gara 1 a causa di un guasto elettrico. Lombardi si è dovuto accontentare del terzo posto assoluto. Tra i due si è inserito Samuele Cassibba su Nova Proto Energy V8. Il ragusano della Scuderia Ateneo, al suo primo impegno stagionale con la nuova vettura, ha dimostrato di aver trovato subito il feeling giusto.

Ospiti di grande spessore hanno arricchito l’appuntamento brindisino del CIVM, con i F.1 Giancarlo Fisichella nel ruolo apripista ed Alex Caffi che ha portato al debutto in salita la Tesla, poi Lamborghini Squadra Corse che con il pilota di casa Ivan Pezzolla, ha offerto la possibilità di vedere in azione l’esclusiva “Essenza SCV12”, super car da 850 cavalli costruita in soli 40 esemplari.

Risultati della Fasano Selva

Classifica Assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc) 4’34”79; 2. Cassibba S. (Nova Proto Np01 V8 Sinergy) 4”44; 3. Lombardi (Osella Pa21 4C T) 6”00; 4. Caruso L. (Osella Pa21 E2Sc) 11”41; 5. Caruso (Nova Proto Np01) 12”64; 6. Carbone (Osella Pa21 E2Sc) 20”01; 7. Iacoangeli (Bmw Z4 Gt3) 20”78; 8. Crescenza (Osella Pa2000 T) 22”63; 9. Peruggini (Ferrari 488 Ch. Evo) 23”02; 10. Iaquinta (Osella Pa21) 27”60.

Gara 1: 1. Faggioli 2’09”32; 2. Caruso F. 5”58; 3. Fazzino (Osella Pa2000 T) 8”57; Conticelli F (Nova Proto Np01) 9”46; Cassibba S. 10”16.Gara 2: 1. Lombardi 2’17”60; 2. Cassibba S. 2”15; 3. Caruso L. 4”39; 4. Faggioli 7”87; 5. Crescenza 7”93

Gruppi. Rs: 1. Loconte (Peugeot 308) 6’07”34; 2. Prantl (Mini Cooper) 1”99; 3. Cicalese (Mini Cooper) 3”53. Rs+: 1. Liuzzi (Mini Cooper) 5’30”30; 2. Venuti (Peugeot 106) 17”70; 3. Grossi (Renault Clio) 17”84. Rs Cup: 1. Angelini (Mini Cooper) 5’39”06; 2. Fumo (Peugeot 308) 17”36; De Nuccio (Mini Cooper) 17”42.

E1: 1. Tortora (Peugeot 106) 5’24”09; 2. Ragusa (Renault 5 Gtt) 6”19; 3. Micoli (Renalut 5 Gtt) 8”97. Tcr: 1. Savoia (Peugeot 308) 5’17”14; 2. Aragona (Hyundai i30) 6”50; 3. D’Angelo (Hyundai i30) 11”02.

Gt: 1. Iacoangeli 4’55”57; 2. Peruggini 2”24; 3. Montagna (Lamborghini Huracan St) 8”04. E2Sh: 1. Gramenzi (Alfa 4C Furore) 5’11”10. Cn: 1. Iaquinta 5’02”39; 2. Scarafone (Osella Pa21) 1”93; 3. Giorgio (Tatuus Py012) 2”69. E2 Moto: 1. Gosio (Nova Proto Np03) 5’07”20. E2Sc: 1. Faggioli 4’34”79. E2Ss: 1. Cardone (Wolf Gb08 Thunder) 5’34”82.