Il Brindisi è in serie C!

Vince lo spareggio di Vibo Valencia per 3-1. Torna in serie C dopo 33 anni!

Infatti mancava in C dal 1990. Un’impresa che sa di miracolo, quella dei ragazzi di Danucci. I brindisini hanno fatto una rimonta incredibile nel girone di ritorno.

Ma non è stato facile battere la Cavese.

Quindi il Brindisi conquista la serie C. Ora le reti: al 32′ DI D’Anna e al 74′ di Opoola. Al 90′ la rete della bandiera di Foggia per la Cavese. Nel recupero (almeno 18’ minuti), è arrivato il gol di Felleca che ha portato sul 3-1.

Quindi, nella ripresa, l’arbitro ha concesso ben 18 minuti di recupero e solo al 96′ la Cavese aveva riaperto la partita con Foggia. A quel punto i campani sono stati tutto il tempo all’attacco cercando di pareggiare e proprio in un contropiede, il Brindisi ha siglato il 3-1 con Felleca. La Cavese perde in campionato dominato in finale è perde la serie C.



Tabellino

BRINDISI-CAVESE 3-1

MARCATORI: 32’ pt D’Anna (BR), 29’ st Opoola (BR), 45’ st Foggia (CA), 53’ st Felleca (BR)

CAVESE 442: Colombo; Basile, Altobello (63’ Gagliardi), Magri (75’ Tumminelli), Maffei; Cuomo (63’ Bezzon), Aliperta Munoz, Bacio Terracino; Bubas (59’ Banegas), Foggia. Panchina: Angeletti, Rossi, Puglisi, D’Amore, Fissore. All. Troise.

BRINDISI 4231: Vismara; Valenti, Gorzelewski, Sirri, Di Modugno; Cancelli, Malaccari (86’ Ceesay), Opoola (90’+4’ Esposito), Dammacco (56’ Maltese), D’Anna (72’ Felleca); Santoro (59’ Triarico). Panchina: Di Fusco, De Rosa, Baldan, Stauciuc. All. Danucci.

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Francesco Macchi di Gallarate.

AMMONITI: Altobello (C); Opoola (B).

NOTE: Angoli 10-5 per la Cavese. Recuperi 2’/12’.