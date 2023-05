App di aiuto per i concorsi per le forze dell’ordine: l’iniziativa di tre foggiani viene inserita nel Batch 7 dall’Università Bocconi. “Siamo molto entusiasti di poter accedere a risorse di valore come il network dell’ateneo e di poter contare sul supporto di esperti del settore, per portare avanti la nostra missione di aiutare le persone a realizzare il loro sogno di entrare a far parte delle forze dell’ordine italiane” dichiarano Antonio Cavaliere, Riccardo Tribuzio e Michele Malamisura, i 3 founder di Hdemie.

Tutti under 35, i founders hanno maturato la loro esperienza pregressa in aziende e startup di diversi settori come, Radio Nova 97 media pugliese, Hands Company start-up di robotica che ha presentato i suoi prodotti al Ces di Las Vegas e Sennder quest’ultima primo unicorno d’Europa nel settore della logistica.

Hdemie ha messo a punto un programma d’apprendimento tramite video lezioni on-demand. Al fine di migliore il tasso di successo ai concorsi, agli usufruitori dell’app sono elargite diverse ore di video-lezioni con docenti specializzati, onorevoli membri delle forze dell’ordine.

Il progetto, iniziato nel 2022, è da pochi giorni entrato a far parte dell’acceleratore d’impresa dell’Università Bocconi che dall’inizio della sua attività ha aiutato 37 start-up e 123 imprenditori.