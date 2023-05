Difende un’amica e viene accoltellato: muore un 25enne brindisino

Una tragedia senza precedenti che lascia sgomenti quella che ha travolto una famiglia di San Vito dei Normanni, Brindisi, a cui è stata comunicata la morte del figlio 25enne.



Il giovane sarebbe intervenuto per difendere una sua amica durante un litigio che la stessa avrebbe avuto con un 51enne di origine siriana all’interno di un appartamento.



Vito Barnaba, il malcapitato di questa immane tragedia, è morto dopo essere stato colpito ripetutamente con delle coltellate. Il giovane viveva a Stoccarda, dove domenica mattina ha perso la vita, e lavorava in uno stabilimento automobilistico.



Per il 51enne sono scattate le manette.

