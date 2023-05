ASL Brindisi – contattateci sempre in caso di ritrovamento di cinghiali deceduti. L’obbligo di segnalare al Servizio Veterinario della ASL Brindisi il ritrovamento di cinghiali deceduti, feriti o in precarie condizioni di salute è stato attivato a seguito dell’ordinanza n. 2/2023 ministeriale “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”.

Questo obbligo deriva dal Piano regionale per la sorveglianza e la prevenzione della Peste suina africana (PSA) e della Peste suina classica (PSC) 2023. La PSA è una malattia virale che non colpisce l’uomo e al momento non è presente sul territorio regionale. Tuttavia, risulta indispensabile predisporre idonee misure preventive, come il sistema di allerta rapida, per evitarne la diffusione tra i suidi allevati.

In caso di ritrovamento di cinghiali deceduti o in precarie condizioni di salute, è fortemente raccomandato non avvicinarsi e non toccare gli animali, ma chiamare immediatamente il numero della ASL Brindisi 0831 537996 o rivolgersi alle forze dell’ordine locali.