La Basilica di San Nicola a Bari: meta di pellegrinaggi dal mondo ortodosso e milioni di fedeli. La regione italiana con forti rapporti con la Russia, suggellati dalla visita dello Zar alla città di Bari nel 2007, dopo che nel 2003 Putin aveva donato la statua di San Nicola, patrono della città venerato da oltre due milioni di fedeli in Russia, registra quasi 32mila arrivi e oltre 106mila presenze l’anno.

Secondo l’elaborazione dei dati del Ministero del Turismo relativi alle tendenze di ricerca dal mondo per i viaggi in Italia tra il 15/01 e il 15/02 2023, Bari si posiziona all’ottavo posto della top ten nazionale delle città più ricercate all’estero. Cresce l’interesse per i parchi e la natura, ma anche per i piccoli borghi che rappresentano un patrimonio di tradizioni, cultura ed enogastronomia sempre più richiesti dai turisti stranieri.

La Puglia è una delle regioni italiane in grado di stupire chi la visita e chi ci vive. Attualmente il “tacco d’Italia” comprende le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani. Viaggiare in Puglia significa scoprire un territorio ricco di storia e tradizioni, borghi medievali, costa ricca di insenature e grotte spettacolari, boschi e foreste millenarie.