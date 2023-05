Non prendono i freni – Incidente frontale tra automezzi. Incidente stradale lungo la strada di Cripiano svincolo Taranto, due mezzi sono entrati in collisione frontale.

Per cause ancora da accertare un il automezzo che trasportava un trattore, a perso il controllo del mezzo, pare per un guasto al sistema frenate, si è scontrato frontalmente con un veicolo di una vetreria.

Non risultano feriti ma tanto spavento.