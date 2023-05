Maglie – Luciano Violante presenta agli studenti il suo nuovo libro “La democrazia non è gratis – i costi per restare liberi”. Sabato 6 maggio alle ore 10, presso l’auditorium “ Occorsio” del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie, Luciano Violante presenta agli studenti il suo nuovo libro “La democrazia non è gratis – i costi per restare liberi” (Giulio Einaudi editore).

Professore di diritto e procedura penale, magistrato, studioso della storia e della cultura classica, a lungo protagonista della vita delle istituzioni come parlamentare e presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 200, Luciano Violante affronta con lucidità e disincanto la crisi dell’istituto democratico in un’epoca di grandi trasformazioni e lancia il suo appello: «È necessaria la memoria della democrazia, delle sconfitte e delle sue vittorie, dei suoi valori e delle sue difficoltà. Ed è necessario che questa memoria passi di generazione in generazione, altrimenti si resta prigionieri dei pregiudizi».