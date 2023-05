Nasce “l’orto degli odori” nel quartiere Libertà

Bari, Municipio 1 ^-Il progetto “l’orto degli odori” è l’atto finale del percorso educativo ‘Cucina senza Barriere’, curato nel Municipio I dalla cooperativa SoleLuna e dedicato all’inclusione dei minori con disabilità.

Lo spazio verde è stato realizzato nell’asilo interno della sede del Municipio.

Lorenzo Leonetti, Presidente 1^ Municipio della Città di Bari : “Questa mattina nasce, con la collaborazione della Società Cooperativa Sociale SoleLuna, un giardino degli odori nella sede del Municipio 1.



Il progetto, inserito tra le iniziative welfare del municipio, è finalizzato alla sensibilizzazione dei buoni stili di vita e alla valorizzazione dei prodotti della nostra terra.



Parlare di attenzione all’ambiente, creare spazi verdi nel quartieri, significa seminare vita oggi, per poter raccogliere buoni frutti domani.

I semi del rispetto, della cura, dell’educazione e della sensibilizzazione state pur certi che germoglieranno sempre, anche nei cuori più aridi. Bisogna solo ricordarsi di innaffiarli e noi, con i bambini dell’asilo nido Libertà, lo faremo”.

Il quartiere Libertà fu costruito agli inizi del ‘900 per far fronte alla crescita demografica che riguardava la città.

Il nome Libertà è stato scelto in quanto i primi palazzi costruiti presentavano caratteristiche in stile Liberty, tra cui le ringhiere in ferro battuto con decorazioni floreali.

La rapida costruzione per tutto il ventesimo secolo non ha incluso la costruzione di aree verdi eccetto per il piccolo giardino “Mimmo Bucci”, per i giardini di Piazza Giuseppe Garibaldi, sita al confine col quartiere Murat, e per alcuni viali alberati.