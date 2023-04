Amministrative Monopoli: 4 candidati per 1 poltrona e 12 liste. Chi è in testa ai sondaggi?

Le Amministrative si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023

Dodici Liste, 4 candidati alla poltrona più autorevole di Palazzo di Città, 182 al Consiglio Comunale, posizionati al nastro di partenza per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Monopoli.

CHI SONO I FAVORITI PER LA CARICA DI SINDACO NELLE AMMINISTRATIVE DI MONOPOLI?

Il sindaco uscente ANGELO ANNESE, quarant’anni, imprenditore che cinque anni fa fu eletto Sindaco al primo turno con 16.529 voti pari al 55,91% dei votanti, questa volta vede ridurre di una unità i suoi competitor alla carica di sindaco, aumentando invece, sempre di una unità, le liste che lo sostengono che da cinque passano a sei.

Tra queste FRATELLI D’ITALIA e FORZA ITALIA, oltre a quattro liste civiche: FARE COMUNE, MONOPOLI AL CENTRO, MONOPOLI PRESENTE, NOI MODERATI CON MONOPOLI

Alle sei liste di Angelo Annese, si oppone l’architetto sessantaquattrenne ANGELO PAPIO, con 4 liste a sostegno il MOVIMENTO 5 STELLE con 3 liste civiche MANI SPORCHE, MONOPOLI SOLIDALE E VERDE, SPAZIO CIVICO

La lista RIPRENDIAMOCI MONOPOLI per il Dottore in fisioterapia e Maestro d’Arte PIETRO BRESCIA, cinquantasei anni, presidente dell’Associazione Quadrosfera Organizzazione di tutela ambientale

Ed infine il PARTITO DEMOCRATICO per PAOLO COMES sessantacinque anni, Medico radiologo presso l’Ospedale di Monopoli, già Consigliere Comunale con al suo attivo diverse iniziative legate all’ambiente.

QUALI SONO I SONDAGGI DEI CANDIDATI SINDACI A MONOPOLI?

In città si sprecano le opinioni controverse e c’è chi assicura che il vincitore sarà tizio, piuttosto che Caio. In realtà è dificile pronosticare il futuro, ma le urne sono sempre traditrici e l’astensionismo è un altro fattore aggiunto.

La città delle cento contrade ha avuto, soprattutto negli ultimi anni, un forte incremento turistico pari al 45% e questo gioverebbe per il sindaco uscente che si ripropone alla guida della città, ma sull’esito delle elezioni potrebbero influire anche altri fattori come ad esempio il nuovo la costruzione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano che strutturalmente è definito uno dei più belli d’Italia, così come potrebbero incidere anche le critiche legate all’ambiente mosse da alcuni movimenti.

Anche i numerosi eventi di qualità organizzati negli ultimi cinque anni potrebbero fare la differenza

Una campagna elettorale ancora non entrata nel vivo, ma con cinque candidati d’alto profilo che sicuramente dibatteranno su temi a loro cari come ad esempio quello ambientale.

Il 10 Giugno 2018, quando si voto in un solo giorno per le amministrative votarono 30.237 (68,16%) la percentuale dei votanti fu inferiore del 4,5% rispetto al 2013, ma si votò in due giorni, il 26 e 27maggio 2013

E’ prevista in città la presenza di molti leader sia nazionali che regionali, alcuni dei quali già venuto, a significare che, sull’esito elettorale di Monopoli, sono puntati i riflettori della politica regionale ed anche qualche rivincita rispetto alle elezioni nazionali

Staremo a vedere e la nostra testata seguirà direttamente questa tornata elettorale monopolitana con dibattiti e servizi

ECCO LE LISTE E I CANDIDATI (CLICCA SULL’IMMAGINE)

LISTE E CANDIDATI ALLE AMMINISTRATIVE DI MONOPOLI