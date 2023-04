Modugno: morto Nicola Magrone, ex Sindaco.

In molti lo hanno voluto salutare pubblicamente, ricordandolo come una persona di grande valore, degno di infinita stima. Bonasia ha citato una frase che il compianto ex sindaco pronunciò al momento del passaggio di consegne: “è dura lasciare questo ruolo, questa fascia; mi dispiace aver perduto questo clima che avevo nella mia vita. Ma poi guardo te e penso… meglio così.”