“Signora la lettura dell’acqua”, operatore bacia e palpeggia la padrona di casa.

Sembrava una normale lettura del contatore dell’acqua invece si è trasformata in una violenza sessuale.

A essere protagonista, malauguratamente, della incredibile vicenda accaduta a Taranto, è una donna di 53 anni. La malcapitata, una volta fatto entrare l’addetto della lettura del contatore, un uomo sulla 70ina, sarebbe stata braccata, baciata sulle labbra e palpeggiata su varie parti del corpo.

La donna, in un primo momento colta di sorpresa, si sarebbe poi divincolata e avrebbe mandato via l’operatore.

Da qui la denuncia con l’accusa di violenza sessuale che verrà discusa in tribunale a Taranto.

