Nuovo regolamento dei dehors. Le associazioni datoriali offrono spunti e osservazioni all’amministrazione di Taranto

La proroga governativa del termine per la concessione, e quindi l’installazione dei dehors certamente fa tirare un sospiro di sollievo a quanti, titolari di pubblici esercizi, hanno visto in questa opportunità, una via d’uscita rispetto alle pesanti difficoltà prodotte dallo stop imposto dall’emergenza sanitaria.



Si legge così in una nota congiunta di CASAIMPRESA,CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI e UNSIC di TARANTO.

“Va però al tempo stesso – proseguono – bilanciato l’interesse di coloro che sono stati fortemente danneggiati dalle chiusure, e quello pubblico, dei cittadini che hanno diritto a godere degli spazi urbani destinati al parcheggio delle auto, ma anche al passeggio soprattutto nelle vie più centrali della città. Quella attuale dovrebbe dunque rappresentare la giusta occasione per l’amministrazione comunale di Taranto per rimodulare il nuovo regolamento dei dehors, tenendo appunto ben presenti queste esigenze che appaiono contrapposte e tra le quali è doveroso trovare un compromesso.

Ragion per cui riteniamo utile, – continuano – e siamo a disposizione per questo, un confronto tra chi come noi rappresenta la categoria, e l’amministrazione comunale appunto. Siamo a conoscenza del fatto che la stesura del nuovo regolamento dei dehors è in fase avanzata, anche con riferimento alle intese con la competente Soprintendenza. Per questo, rivolgiamo al Comune di Taranto la nostra richiesta affinché le associazioni datoriali possano apprendere i contenuti del documento e essere messe in condizione di fornire osservazioni circostanziate.

Questa sollecitazione – conclude la nota – si pone sempre come obiettivo quello di contribuire, in un’opera sinergica tra pubblico e privati, a migliorare il contesto urbano sia per chi investe sullo stesso, che per coloro che semplicemente ci vivono”.

