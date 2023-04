Martina Franca- Via A. Fighera lavori di realizzazione di sistemi pluviali

Ad oggi il tratto di Via Alessandro Fighera dove si stanno effettuando i lavori di realizzazione di sistemi pluviali, risulta completamente chiuso da diversi giorni e a causa di una mancaza totale di viabilità secondaria, va comunicato che dalla ss172 non si potrà usufruire della viabilità secondaria viale dei pini, svolta via Alessandro fighera per ridurre il traffico sulla strada principale.

Il comune di Martina Franca con delibera 147 del 13-04-2023 disciplina temporaneamente la circolazione veicolare in via Alessandro Fighera dal 14 aprile 2023 fino come accordi presi telefonicamente con la ditta al 03 aprile 2023 per lavori di realizzazione di sistemi pluviali nei centri abitati.

Quindi dal giorno 12 aprile 2023 fino “come accordi presi telefonicamente con la ditta S.I.A.M. SUD SRL Unipersonale” al giorno 03 maggio 2023, dalle ore 07:30 alle ore 15:30,

Da questo l’emissione di ordinanza per la chiusura del traffico veicolare e divieto di sosta di via Alessandro Fighera nel tratto compreso tra via Lorenzo D’Arcangelo e viale dei Lecci;

È previsto comunque:

qualora sarà possibile il parziale ristringimento della carreggiata con l’istituzione del temporaneo senso unico di marcia alternato;

dal giorno 12 aprile 2023 al giorno 03 maggio 2023, con durata h 24, l’emissione di ordinanza per il parziale ristringimento della carreggiata e divieto di sosta in traversa II di via Agostino Bertani, nel tratto confinante con il parco oggetto dei lavori in oggetto indicati.

E’ fatto obbligo alla suddetta ditta “S.I.A.M. SUD S.R.L.”, esecutrice dei lavori:

di porre in essere la segnaletica necessaria conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, con gli estremi dell’ordinanza, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, la delimitazione dell’area di cantiere da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro e la disciplina della viabilità nell’area impegnata dai lavori;

di apporre con anticipo tutta la segnaletica occorrente per la deviazione del traffico, compresa quella di presegnalazione e degli itinerari alternativi previsti, con la predisposizione di pannelli di presegnalamento informativi, da collocare sulle direttrici che confluiscono nella zona dei predetti lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo i dettami dell’art.21 del D.Lvo 30/04/1992 n.285 nonchè, del D.P.R. 16/12/1992 n.495, esonerando questa amministrazione da qualsiasi responsabilità;

di porre in essere la segnaletica necessaria di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, esclusivamente nel tratto oggetto di intervento in successione, in base allo stato di avanzamento dei lavori , secondo i dettami della normativa vigente, almeno 48 ore prima dell’inizio della loro efficacia;

e gli con gli estremi dell’ordinanza, riportando esattamente la data e l’orario di inizio e fine di validità del provvedimento, così come lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione;

di inviare a questo Comando di Polizia Locale comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dalla presente ordinanza;

di provvedere, nei casi di congestione del traffico veicolare derivante dai lavori, alla disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta;

di informare la cittadinanza della limitazione del traffico veicolare nelle zone interessate dall’esecuzione dei lavori, nelle forme ritenute opportune;

di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare, pedonale, delle persone con limitata capacita di deambulazione e dei mezzi di pronto intervento;

di adottare tutti gli accorgimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.