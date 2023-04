Al via la IX edizione del Festival degli aquiloni a Margherita di Savoia Gruppi aquilonistici, provenienti da tutto il mondo, si ritroveranno a Margherita di Savoia, dal 5 al 7 maggio, per la IX edizione del Festival internazionale dell’aquilone, la più grande manifestazione di aquiloni del Sud Italia. La manifestazione si terrà presso la splendida spiaggia nei pressi delle terme di Margherita di Savoia.

L’edizione 2023, ricca di sorprese, assume una rilevanza nazionale ed internazionale in quanto vede la presenza, oltre di gruppi aquilonistici professionisti provenienti da tutta Italia, e soprattutto, quest’anno, di artisti provenienti dal nord Europa, con i loro giganteschi aquiloni. Durante la manifestazione migliaia di aquiloni colorati dalle forme più diverse si libreranno nel cielo in esibizioni spettacolari, coniugando le bellezze paesaggistiche ed i valori culturali del territorio e regaleranno ai visitatori momenti di tranquillità e distensione per adulti e bambini in un luogo che per l’occasione diventerà una vetrina a cielo aperto del territorio.

Al via la IX edizione del Festival degli aquiloni a Margherita di Savoia

Lo spettacolo proposto dal Festival è capace di esaltare più di ogni altro avvenimento, le caratteristiche culturali, ambientali, di bellezza e di “qualità della vita” di Margherita di Savoia. L’aquilone, simbolo di libertà e di gioia, è il perfetto simbolo della pace senza confini e rappresenta magnificamente il territorio con la sua tradizionale sensibilità per l’ambiente, per l’accoglienza e per la solidarietà.

Al via la IX edizione del Festival degli aquiloni a Margherita di Savoia

Per l’occasione, gigantesche e colorate opere d’arte, voleranno nel cielo della città, innalzandosi dalla spiaggia e dal Lungomare adiacente le terme. L’iniziativa prevede anche laboratori per la costruzione degli aquiloni rivolti alle scuole primarie. Tutti i dettagli del programma saranno presentati in conferenza stampa a Bari, nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 10:30.