Magic Boxes-Laboratorio di cucina per le mamme Il laboratorio culinario mira a far acquisire a ciascun partecipante una serie di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il saper stare insieme in un’ottica di rispetto reciproco indipendentemente dalle proprie caratteristiche distintive, il condividere spazi, tempi e materiali. Dopo il successo delle attività degli studenti di Next Land con Future Days a Porta Futuro dello scorso marzo, giovedì 20 aprile partono da Bari – presso Il Redentore – le attività di Stem4MUMS, il percorso creato per le 200 mamme delle città di Torino, Bari e Napoli.

Magic Boxes sarà il primo laboratorio ad aprire le attività: le mamme potranno scoprire quale relazione esiste tra il cibo, le cellule e il DNA, cucinando sotto la guida della ricercatrice Rosanna Del Gaudio dell’Università Federico II di Napoli e lo chef stellato Felice Sgarra, executive chef di Casa Sgarra a Trani (BT), che mostreranno come il nostro benessere inizia a tavola, portando l’attenzione sulle più recenti scoperte in nutrigenetica e nutrigenomica.

Magic Boxes-Laboratorio di cucina per le mamme

Le mamme insieme allo chef realizzano “buone ricette” per mantenersi in salute e longevi in chiave gourmet. Diversi i piatti che realizzeranno le mamme con lo chef Sgarra, dalle orecchiette con il mugnulo, alle acque aromatizzate, alla frutta che diventa un piatto a forma di DNA.

Il percorso STEM4MUMS fa parte delle attività del progetto Next Land con cui, nel biennio 2022-2024, da Nord a Sud, si accompagnano 2500 ragazzi e ragazze di scuole secondarie di primo grado, nel loro percorso di crescita e scelta di formazione superiore. Next Land in questo biennio coinvolge 12 scuole – 102 classi – 2500 studenti – 130 insegnanti – – 5 Enti finanziatori – 7 Enti di Ricerca e 32 ricercatori, 18 musei 30 orientatori. Sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, da Enel Cuore Onlus, dalla Fondazione Vodafone Italia, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT e in collaborazione con la Regione Piemonte e Obiettivo Orientamento Piemonte, PortaFuturo, OGR, Unisco, MestieriPuglia, Fondazione IDIS Città della Scienza, Next-Land a partire da ottobre 2022, sta coinvolgendo oltre 1000 studenti all’anno di scuola secondaria di primo grado in attività di didattica innovativa progettate ad hoc dal Politecnico di Torino, dall’Università degli Studi di Torino, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Politecnico di Bari e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Bari e di Torino insieme a una rete di oltre 40 partner.

Magic Boxes-Laboratorio di cucina per le mamme

Felice Sgarra attualmente è executive chef di Casa Sgarra a Trani (BT), stellato Michelin anche per l’anno 2023, dopo il 2022.

Nel 2021, ad appena 4 mesi dall’apertura del nuovo ristorante a Trani nel luglio del 2020, gli viene attribuita nuovamente l’ambita stella della bibbia rossa, dopo che, come chef patron di Umami ad Andria, l’ha conquistata ininterrottamente dal 2013 al 2020.

Felice, classe ’82, è nato ad Andria e ha studiato in Abruzzo, a Roccaraso (AQ). Ancora giovanissimo Felice intraprende, quasi fosse il suo romanzo di formazione, il suo “viaggio in Italia”: al Cristallo di Cortina d’Ampezzo con Luigi Sforzellini, segue poi uno stage con Grasso e Macchia a La Credenza. Inizia a pensare al suo futuro. È fino al 2009 al Vinalia a L’Aquila, grazie all’imprenditore Cesare Innamorati. Nel 2010 è finalista al Bocuse d’Or Europe a Ginevra. Nello stesso anno consegue il Premio Ferrarelle per la miglior ricetta di tradizione.

Il 2011 è l’anno della svolta. Apre in Puglia, proprio nella sua città natale, Andria, il ristorante Umami. Qui nel 2013 conquista una stella Michelin, confermatagli per ben 7 anni consecutivi. Sgarra entra quindi di diritto in tutte le guide gastronomiche nazionali ed estere più importanti e rappresentative della Cucina italiana.

Lo chef è stato ospite nella stagione 2011-12 su Rai 1 a La prova del cuoco, protagonista a Identità Golose di Milano e al Culinaria di Roma, oltreché ideatore di diversi tour per promuovere la cucina del proprio territorio in Italia e all’estero (U.S.A., West Bund Food Festival a Shanghai, Singapore, Taipei). Porta nell’anno 2018 il suo erudito sapere di cucina pugliese presso le ambasciate italiane a Vienna (Palazzo Metternich), Edimburgo e Los Angeles. A queste attività si aggiungono l’insegnamento presso l’ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e la formazione che Felice conduce con passione sia nella propria cucina che fuori.

Felice, dopo questo percorso, costituisce con i due fratelli “una Storia di Famiglia” sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani, emblematicamente chiamata Casa Sgarra. La loro scelta punta sulla città, folgorante per la sua bellezza e città slow.

Rosanna Del Gaudio

Rosanna del Gaudio è professore aggregato di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia (Scuola Politecnica e delle Scienze di Base) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha svolto attività di formazione nella scuola SICSI per docenti di Scuola superiore. Dal 2018 partecipa al corso di formazione per insegnanti per attività inserite nel PLS Biologia/Biotecnologia. Si occupa di divulgazione scientifica su tematiche di Biologia molecolare e biotecnologia (Città della Scienza, in Piazza Plebiscito; Istituto Zooprofilattico di Portici, Fattorie Didattiche, Meet me Tonight) e ST.R.E.E.T.S, Biotech week

(https://www.docenti.unina.it/#!/professor/524f53414e4e4144454c2047415544494f444c47524e4e36314d37304638333952/curriculum)

Partecipa attivamente alle iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori in qualità

di Referente dei Percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), ideatrice e responsabile scientifico di numerosi progetti ASL e PCTO e come delegata all’Orientamento del Corso di Studi triennale in Scienze Biologiche e Biologia del Dipartimento di Biologia dell’Università’ degli Studi di Napoli Federico II. È componente della Commissione per la III Missione del Dipartimento di Biologia.