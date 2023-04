Brindisi – un concerto per dar il via alla settimana in blu. Gli studenti del Liceo Musicale S. DURANO di Brindisi hanno dato il via alla settimana in Blu 2023. Il concerto svoltosi presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale, a cura degli studenti del Liceo Artistico Musicale S. Durano di Brindisi, ha avuto formalmente inizio, nella mattinata del 17 aprile, la “Settimana Blu 2023”.

La presenza dei docenti e delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Durano che ha impreziosito questo evento, rievocando nei partecipanti, attraverso la musica, quell’insieme di sentimenti che legano ognuno di noi verso l’ambiente mare.

Anche l’evento svoltosi in contemporanea a Palazzo Nervegna ha riscosso lo stesso successo nei piccoli partecipanti della Scuola Primaria “S. Antonio da Padova”, i quali nonostante la giovanissima età hanno manifestato vivo interesse verso i temi riguardanti la tutela degli ecosistemi marini, trattati dal personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale.

E’ stato davvero un buon inizio, le attività proseguiranno con altri eventi, tra i quali l’intervento specialistico del Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera a tutela del patrimonio storico sommerso nell’ambito del Seno di Ponente del porto di Brindisi, alla presenza degli studenti.