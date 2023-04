Tutto pronto per la Nuova Orizzonti Taranto

Al via la sfida finale a Trani

Palla a due al Pala Assi di Trani alle ore 19.30 di sabato 15 Aprile. Gara 2 si giocherà a Taranto sabato 22 Aprile al PalaMazzola

E’ finito il tempo delle attese, sabato 15 Aprile al Pala Assi di Trani, andrà di scena la gara 1 per accedere al campionato cadetto di basket femminile.

Contro la Juve Trani, il team di coach Orlando conta di disputare la miglior sfida della stagione, consapevole di avere di fronte un avversario forte, che ha chiuso al primo posto, se pur in condominio con la stessa Nuovi Orizzonti Taranto, la regoular sesason.

A Taranto furono le ragazze ioniche ad imporsi, mentre al ritorno fu invece la Juve Trani a vincere la sfida. Ciminelli e compagne vengono dall’entusiasmo della vittoria contro la Pink Bari, giunta in gara 3 con un canestro all’ultimo secondo di Palmisano.

A Trani l’entusiasmo del tifo ionico si farà sentire. La società ionica ha messo a disposizione un bus gratuito per i propri sostenitori, i cui posti si sono esauriti in pochi giorni.

Coach Orlando è carico: “Siamo arrivati a pari punti con Trani e le abbiamo battute in casa nostra, non penso che le mie ragazze siano inferiori e se potessi scegliere su quale panchina sedermi sceglierei la mia squadra”. Parole forti, che rimarcano il legame tra il tecnico e le proprie giocatrici.

Palla a due a Trani alle ore 19.30. Arbitri del match saranno Mario Caposiena di San Severo (Foggia) e Francesco Buonasorte di Manfredonia (Foggia). Caposiena è arbitro di C Gold, già da qualche anno, mentre Buonasorte è arbitro esordiente in serie C Silver. Nessun precedente con Nuovi Orizzonti e Juve Trani per entrambi.

Ora non si potrà più sbagliare: Bisogna crederci!