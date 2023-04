L’Arma dei Carabinieri appuntamenti con giovani e giovanissimi studenti per accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione. I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno incontrato tutte le classi Primarie 5 dell’Accademia Giovanni XXIII di San Michele Salentino nell’ambito di un laboratorio di formazione sulla diffusione della cultura giuridica.

L’incontro è stato presieduto dal Tenente Pietro Sternativo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino, e ha visto la partecipazione di 55 studenti e personale. Dibattito costruttivo, discutendo di alcuni temi delicati come la legalità. Particolarmente vivace è stata la partecipazione degli studenti, che hanno posto molte domande, raccontato le loro esperienze personali e posto alcune domande ai relatori. Il convegno coinvolge attivamente gli studenti in discussioni costruttive, stimola la loro curiosità e affronta questi temi delicati in modo diretto, presentando casi pratici, esperienze personali e riflessioni oltre ai riferimenti normativi.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.