Giallo a Gravina in Puglia, ritrovato corpo senza vita di un uomo. Suicidio? L’episodio ripropone una volta in più l’annoso problema dei suicidi a Gravina in Puglia. Nello stesso punto si è verificato l’ennesimo grave incidente. Nella giornata odierna la Polizia locale del Comune di Gravina in Puglia in provincia di Bari, a seguito di una segnalazione giunta in sala operativa da parte di alcuni operai che stanno effettuando lavori presso il Ponte Acquedotto, è intervenuta con i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri, ove ha rinvenuto il cadavere di un uomo dell’apparente mezza età.

L’uomo presumibilmente si è suicidato lanciandosi dal ponte.

È in corso una strenua attività finalizzata alla identificazione del cadavere atteso che la persona deceduta non recava alcun documento di riconoscimento. Le attività sono dirette dal sostituto procuratore in turno immediatamente notiziato dell’accaduto.