Due gare a porte chiuse per il Casarano. Decisiva quella con la Cavese capolista, poi con il Molfetta.

Ecco il comunicato della LND:

“SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA – CAMPO NEUTRO –

PORTE CHIUSE – AMMENDA € 5000,00:

CASARANO CALCIO S.R.L.

Per avere propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo e fino al termine della gara lanciato all’indirizzo di un

A.A:

– numerosi sputi, circa 70, all’indirizzo di un A.A. che lo colpivano alla testa, sul collo, sulla schiena e sulle braccia (dal 24′ del

secondo tempo e fino alla fine della gara)

– due accendini all’indirizzo del medesimo A.A. che lo colpivano sul collo alla testa (al 34 e 42′ del secondo tempo)

– due rotoli di carta igienica, che lo colpivano alle gambe, nonché una lattina di coca cola vuota e una bottiglietta d’acqua da mezzo

litro piena che sfiorava il volto dell’A.A.

Inoltre i medesimi sostenitori per l’intera durata della gara rivolgevano all’A.A. numerose e gravi espressioni offensive e minacciose.

Sanzione così determinata anche in considerazione dell’idoneità dei lanci ad arrecare gravi conseguenze all’incolumità dell’ufficiale di gara nonché per la recente recidiva specifica reiterata di cui al CU N 72C/112C del 14 Marzo 2023″.