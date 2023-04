Comunità energetiche e transizione ecologica: Opportunità per Locorotondo Quello di cui si parla oggi è un settore sempre più strategico. Le scelte sulle politiche energetiche sono state rimandate nel tempo, dai vari governi. Il ruolo delle comunità energetiche è fondamentale, deve rappresentare per tutti i comuni una opportunità. E’ necessario ed utile provare a supportare i Comuni con maggiori difficoltà nella capacità di progettazione e quindi intercettare fondi PNRR per evitare che siano spesi male ma in maniera celere e adeguata.

Il Comune di Locorotondo in questi mesi è andato avanti riconoscendo il valore delle comunità energetiche.

L’A.R.O. BA/6 e dunque il Comune di Locorotondo sono stati ammessi al finanziamento proposto dal Ministero della Transizione Ecologica per la linea di intervento “A” volta al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

“Sono molto soddisfatto – conferma il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Vitantonio Speciale – delle risorse che, grazie ai fondi del PNRR, dei 230.000,00 euro che siamo riusciti ad ottenere come A.R.O. BA/6. I progetti e le azioni oggetto di finanziamento hanno un importante scopo: supportare l’implementazione della raccolta differenziata. L’impegno dell’Amministrazione Comunale è sempre quello di garantire un servizio puntuale e vicino al cittadino, oltre che avere una città più pulita e vicina all’ambiente. Grazie a questo finanziamento avremo a disposizione delle isole ecologiche comunali e condominiali e dei distributori automatici di buste per la raccolta delle diverse frazioni di differenziata.

Le proposte sono indirizzate a supportare nuovi modelli di raccolta basati sulla digitalizzazione dei processi. Le nuove dotazioni serviranno a rafforzare i risultati e l’impegno dei cittadini al fine di adottare sempre più soluzioni per il rispetto dell’ambiente.”