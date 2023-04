Martina Franca – Gli ordini professionali potranno nominare un proprio rappresentante all’interno dell’Osservatorio per la bellezza. Il Sindaco nonché Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano ha convocato per il 5 aprile alle ore 16,30 il primo incontro dell’Osservatorio per la bellezza. Istituito dalla Giunta il 23 dicembre 2022 (con delibera n. 452) è un Osservatorio ad hoc sulla pianificazione urbanistica.

Oltre il presidente Donato Bufano e i componenti Francesco Guarini (tecnico), Valentina Lenoci, Mauro Bello e Nicola Gallone, ai dirigenti dei Settori Urbanistica, Lavori Pubblici, SUE, SUAP (o loro delegati), ci sarà un rappresentante dei tecnici.

La convocazione è stata inviata ai componenti della VII Commissione consiliare “Assetto del Territorio e Pianificazione, Programmi complessi, Urbanistica ed Edilizia”

Ordine degli Ingegneri;

Ordine degli Architetti;

Ordine degli Agronomi e dei dottori Forestali;

Ordine dei Geologi;

al Collegio dei Geometri;

al Collegio dei Periti Agrari.

L’ulteriore fase di partecipazione non si sostituisce ma si aggiunge alla fase delle osservazioni e delle consultazioni previste nell’ambito del procedimento per il Piano Urbanistico Generale. L’incontro si terrà negli uffici del I Settore – Urbanistica. Verrà quindi esposto il Pug precedente non condiviso e, proprio contestato dai vari ordini.

Lo scopo è di attivare un’ulteriore fase di concertazione e partecipazione civica al fine di giungere ad una proposta di PUG condivisa da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale.