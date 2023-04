Il Lecce ha ripreso a correre dopo Empoli

La squadra, rientrata in nottata dalla trasferta di Empoli, si è ritrovata questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d’allenamento. I giallorossi saranno impegnati nell’anticipo di venerdì con il Napoli (ore 19.00), gara nella quale il tecnico Baroni dovrà fare a meno di Blin che sarà fermato dal giudice sportivo, mentre torneranno a disposizione Maleh e Umtiti dopo il turno di squalifica. Assente Pongracic impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina altro allenamento all’Acaya.