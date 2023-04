“Gare” simboli Riti Settimana Santa a Taranto: tutte le aggiudicazioni

Sì è concluso nella giornata di ieri uno dei momenti dell’anno più sentiti per i tarantini ovvero le ”gare” per l’aggiudicazione di poste, simboli e statue delle due processioni durante la Settimana Santa. Quella dell’Addolorata che si svolgerà giovedì santo e i Misteri che si terrà il giorno dopo.



Le assemblee straordinarie, gare appunto, si è tenuta presso la chiesa di San Domenico per L’Addolorata e presso la Concattedrale per il Carmine.



L’anno scorso, nella processione dell’Addolorata, le “sdanghe” furono aggiudicate per 30.000 euro, la troccola per 23.100, la croce dei misteri per 9.000, il “bastoncino” per 8.200 e le “pesare” per 13.000.



Nella processione dei Misteri, invece, il simulacro di Gesù Morto venne aggiudicato per 70.000 euro, la troccola per 12.000, l’Addolorata per 50.100, la Croce dei Misteri per 13.000.



Gli introiti serviranno alle congreghe per la manutenzione della cappella cimiteriale, la retribuzione dei complessi bandistici, il restauro dei simulacri e per una serie di opere pie, come il sostentamento della mensa dei poveri, la spesa per le famiglie indigenti, il centro per senza fissa dimora.



“Gara” presso chiesa di San Domenico :

Addolorata 20.000 euro

Prima Croce 7.500 euro

Seconda Croce 6.000 euro

Terza Croce 3.000 euro

Le Pesare 2.000 euro

Troccola 24.400 euro

Croce dei Misteri 7.000 euro



“Gara” presso la Concattedrale:

Troccola 30.000 euro

Gesu’ morto 87.000 euro

Addolorata 41.000 euro

Croce dei Misteri 15.400 euro

Gonfalone 5.500 euro

Sacra Sindone 40.100 euro

Crocifisso 35.000 euro

La cascata 20.500 euro

Ecce Homo 10.000 euro

La Colonna 18.500 euro

Cristo all’orto 19.100 euro

Forcelle al Crocifisso 2.000 euro

Forcelle Gesù Morto 3.000 euro

Forcelle Addolorata 4.000 euro

Forcelle Sacra Sindone 3.000 euro

Forcelle Ecce Homo 2.000 euro

Forcelle La Colonna 2.200 Euro

Forcelle Cristo all’Orto 7.000 euro