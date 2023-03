Franco Piersanti in “Musiche fuori e per il cinema” a Bari Sabato 1° aprile, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “Musiche fuori e per il cinema” che vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Franco Piersanti, in qualità di direttore, tra gli autori italiani di musica per il cinema più importanti di tutti i tempi.

Romano di nascita (1950) e di formazione, Franco Piersanti rappresenta da circa quarant’anni una delle voci più originali nel panorama italiano ed europeo della musica applicata. Le musiche per film di Franco Piersanti hanno ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, fra cui il premio UCMF – Union Des Compositeurs De Musiques De Films Miglior Colonna Sonora al Festival di Cannes 2007, tre David di Donatello, due Grolle d’oro, due Nastri d’argento, sette Ciak d’oro, un Globo d’oro, tre premi “Ennio Morricone” al Festival internazionale del film di Taormina e molti altri ancora più svariate candidature.

Piersanti è l’autore di alcune delle più belle colonne sonore di Nanni Moretti e di un ricco repertorio di composizioni scritte per “Il Commissario Montalbano”.

Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani di Piersanti: Requiem Marino “per tutti quei migranti che non hanno trovato approdo” per violino recitante e orchestra, I ragazzi di via Pal, tre brani tratti dalle musiche composte per il film omonimo di Maurizio Zaccaro e Corto Maltese, la cour secrète des arcanes (Corte sconta detta arcana), Suite dalle musiche composte per il film omonimo di Pascal Morelli 2001.