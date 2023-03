Trasportava 12Kg di cocaina – arrestato pregiudicato. Dopo un’inseguimento nella zona rurale di Copertino in provincia di Lecce, nella tarda serata del 28 marzo, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecce e il Commissariato di P.S. di Nardò hanno arrestato un’uomo di 57 anni, gia noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione di circa 12 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La sostanza era divisa in dieci pani racchiusi singolarmente da cellophane e nastro da imballaggio, che, con ottimo margine di certezza, era da destinare al mercato di questa provincia.

In particolare, gli agenti, nel corso di uno specifico servizio di controllo nella zona di Copertino, hanno notato una Fiat Croma parcheggiare e l’uomo salire velocemente su di una Fiat Punto che lo seguiva. Intimandoli l’alt, è iniziato un’inseguimento nella zona rurali del paese. Raggiunti dagli agenti, decidevano di abbandonare l’auto nel tentativo di fuggire a piedi. L’umono veniva bloccato immediatamente, mentre l’altro soggetto, per il quale sono ancora in corso le ricerche, approfittando della vegetazione e della scarsa visibilità, riusciva a dileguarsi per le campagne, abbandonando una borsa di tela, rinvenuta poco più avanti nelle campagne incolte.

Dalla iniziale perquisizione della vettura e personale sono stati rinvenuti e sequestrati 3 panetti, contenenti cocaina, mentre nella borsa altri 7 panetti di analoga fattura.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce Borgo San Nicola.