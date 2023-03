Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tra luci e ombre. Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tra luci e ombre è il titolo dell’incontro organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto.

L’appuntamento è per sabato prossimo 1 aprile, alle ore 9.30, nella Sala Corsi della sede dell’Ordine in via Salinella 9/11 a Taranto.

Dopo i saluti del presidente, prof. ing. Luigi De Filippis, interverranno l’avv. Giuseppe Misserini, esperto di Lavori Pubblici, l’ing. Michele Lapenna, Coordinatore Gruppo di Lavoro Lavori Pubblici della Rete Professioni Tecniche, il geom. Fabio De Bartolomeo, Presidente Ance Taranto, e l’on. Dario Iaia (Commissione Ambiente-Territorio e LL.PP della Camera).

Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, ing. Angelo Domenico Perrini.

L’evento, aperto a chiunque fosse interessato, rientra inoltre nel programma di formazione professionale degli ingegneri ionici.