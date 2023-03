Martina Franca l’open day dei 100 anni dell’Aeronautica Militare. Martedì 28 marzo, il 16° Stormo ‘Protezione delle Forze’ di Martina Franca ha celebrato i Cento Anni dell’Aeronautica Militare organizzando un “Open Day” dando la possibilità, alla cittadinanza tutta, di accedere alla caserma e visitare una serie di stand espositivi, per conoscere più da vicino l’Aeronautica Militare e le attività svolte dai Fucilieri dell’Aria in Italia e nel mondo.

La manifestazione ha preso il via in maniera solenne con la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione delle corona di alloro ai Caduti nonché il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana prestato in forma individuale da nove militari. Presenti, per l’occasione, il Sindaco di Martina Franca, dott. Gianfranco Palmisano, autorità civili e militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA) sezione di Taranto, Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate (PASFA) sezione di Martina Franca, Club Service del territorio ed una rappresentanza di cento studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città.

MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare16° Stormo “Protezione delle Forze”Martina Franca (TA)

A seguire, le scolaresche ed i cittadini hanno potuto visitare una serie di stand espositivi apprezzando, dal vivo, le capacità operative dei Fucilieri dell’Aria e prendendo visione degli assetti e degli equipaggiamenti in dotazione al 16° Stormo.

Particolare rilevanza ha rivestito la presenza di uno stand dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nell’ambito dell’iniziativa benefica denominata “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, al fine di raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature tecnologiche sempre più sofisticate e necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro in dotazione all’IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC.

L’occasione è stata propizia per condividere con la gente cosa sia l’Arma Azzurra: un’Aeronautica che lavora silenziosamente con umiltà, con senso del dovere e con professionalità, che opera e si impegna nel nome e nel rispetto dei nostri valori fondanti. Ma anche l’Aeronautica che si proietta con fiducia verso il futuro con quell’anelito di modernità e propensione all’innovazione che la contraddistingue sin dalla nascita. Consapevoli, insomma, di essere al servizio del Paese!