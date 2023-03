Colombo del Lecce fa volare l’Under 21 Italia

Nell’Italia Under21 che vince 3-1 c’è la doppietta di 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨 Lecce

L’attaccante, in campo dal primo minuto nella gara amichevole degli Azzurrini con l’Ucraina, mette a segno una doppietta realizzando due gol in 12 minuti, il primo al 70’ per il momentaneo 2-1 e il secondo all’82’ per il definitivo 3-1.

Con quella di oggi Lorenzo Colombo ha totalizzato 16 presenze in Nazionale Under 21.

Complimenti alla ormai certezza del calcio italiano.