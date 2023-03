BICIMPARO23 KINDER JOY OF MOVING. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana e Ferrero, con il prezioso supporto di Decathlon per BICIMPARO23 KINDER JOY OF MOVING.

Carlotta Basile Tecnico Regionale della Puglia e Prof. Emilio Infantino Tecnico Regionale della Basilicata

La Federazione Ciclistica Italiana con i tecnici Prof.ssa Carlotta Basile (Martina Franca) Tecnico Regionale della Puglia e Prof. Emilio Infantino (Matera) Tecnico Regionale della Basilicata organizzano e danno sostegno per le giornate BICIMPARO23 KINDER JOY OF MOVING per il Sud Italia, a coordinare le altre tappe, il Prof. Giuseppe Bernardi e il Prof. Matteo Ferro.

25 Marzo 2023 SICILIA – Siracusa – Piazza Duomo Ortigia, ASD Siracusa Academy Cycling.

01 Aplile 2023 BASILICATA – Matera – Fattoria Sportiva Mastrangelo in Contrada Gaudello Bernalda, ASD Re-Cycling Bernalda.

02 Aprile 2023 PUGLIA – Bisceglie (BT) – Area polifunzionale Via S. Martino, Polisportiva Gaetano Cavallaro.

04 Aprile 2023 Campania – Caserta – Via Leonardo Da Vinci Marcianise c/o Velodromo, Scuola Ciclismo Davide Rebellin Marcianise

3th edizione del BICIMPARO KINDER JOY OF MOVING.

Evento organizzato per tutti i giovanissimi, esordienti, allievi e anche per i promozionali. Dal momento in cui togli le rotelle (2-3anni) fino ai 15 anni.

L’evento si sviluppa in 7 settori, ogni settore è composto da quattro esercizi di difficoltà crescente, creando uno step di settore in settore superando le diverse difficoltà.

Bikers alla prova . Progetto Bicimparo FCI, nuove sfide da superare.