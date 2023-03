Aumento Tari Taranto: Consiglio comunale lontano dalle necessità dei cittadini. Una delegazione di Confartigianato, Confesercenti, Casaimpresa e Unsic ha assistito al Consiglio comunale di Taranto venerdì scorso, con la speranza di veder alleggerito il carico tributario, im base alle richieste formulate alla maggioranza.

Invece è accaduto il contrario, un nuovo aumento della tassa sui rifiuti, la Tari, già ai massimi livelli, tutto questo incuranti del fatto che inciderà oltre che nelle tasche dei cittadini, anche alle casse dei commercianti.

Aumento che rappresenta un’occasione persa dalla giunta comunale, che invece di dare un segno di discontinuità dal passato, secondo le associazioni di categoria, resta sorda e cieca nel considerare i bisogni dei cittadini e dei commercianti.

Continuano a credere, affermano, che gli aumenti dei costi di gestione sia sufficiente aumentare le entrate, cosa che non risolve il problema, considerando che la qualità dei servizi è decisamente mediocre.

I piccoli imprenditori tarantini, dichiarano già versano in una situazione tragica, cosa sotto gli occhi di tutti, non rendersi conto che ulteriori aumrnti danneggeranno ancor più giovani ed anziani. E non rendersi conto che il numero di chi ha perso il lavoro o ha lavoro precario., aumenta vertiginosamente, che vanno ad aggiungersi alle tantissime imprese che hanno chiusi i battenti.

Come è possibile eliminare l’esenzione IPERF, continuano, per i redditi sotto i 15mila euro? Queste le decisioni della maggioranza comunale

La politica è concertazione, la politica è ascolto, la politica è servizio ma, nel caso di questa città, la politica spesso pare eclissarsi, pare lontana dalla realtà, non è in grado di intercettare i disagi ed i bisogni di tante fasce di popolazione e di molta parte delle imprese del territorio allo stremo.

Per questi motivi si appellano ancora una volta al Sindaco di Taranto per risolvere vecchi ma sempre attuali problemi, ed i tributi con tariffe così alte lo sono.

Queste problematiche, tutte le problematiche di rilevanza devono essere discusse insieme con il confronto permanente, in modo da ricercare insieme soluzioni e miglioramenti, evitando di procedere per compartimenti stagno, concludono.