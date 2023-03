Il Sottosegretario alla Cultura Sen. Lucia Borgonzoni in visita al Museo di Altamura Domani, venerdì 24 marzo, alle ore 11.00, nell’ambito di una visita istituzionale più ampia al territorio della Murgia, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni, farà tappa al Museo Nazionale Archeologico di Altamura.

Altamura e Gravina in Puglia saranno insieme nell’affrontare la sfida per il riconoscimento di “Capitale Italiana della Cultura anno 2027”. L’obiettivo è promuovere e tramandare la conoscenza e la divulgazione del nostro importantissimo patrimonio etnografico, della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre radici, della nostra identità, patrimonio inalienabile delle identità locali murgiane.

Si tratta, pertanto, di un progetto ambizioso, che presuppone il contributo di tutti affinché arrivi in porto. A fare gli onori di casa, il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri, che illustrerà le collezioni e l’allestimento del Museo in vista dell’imminente avvio dei lavori di ammodernamento della struttura e degli spazi espositivi, a valere, in particolare, sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura, coordinati dalla Direzione Generale Musei.