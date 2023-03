Giochi del Mediterraneo, Di Gregorio (Pd): “Spero che si esca da ogni impasse”

“In Senato è stato chiesto il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo. Francamente questo dibattito non mi entusiasma, – afferma il consigliere regionale delegato ai Giochi del Mediterraneo, Vincenzo Di Gregorio (Pd) – per un solo motivo: credo che l’interesse di tutti sia quello di realizzare le opere previste nel Masterplan dei Giochi, affinchè Taranto, la Puglia, l’Italia possano ben figurare nei confronti di una manifestazione sportiva che coinvolge ben 26 paesi.

Sono sempre stato fautore e convinto sostenitore del gioco di squadra e anche con l’eventuale nomina di un commissario le istituzioni coinvolte nell’organizzazione dei Giochi, a mio avviso, dovranno continuare a lavorare insieme.

Grande disponibilità e apertura a collaborare, con un solo rammarico. Ripensando ai tentennamenti del Governo nell’erogazione di risorse già stanziate, mi chiedo se non fosse tutto già deciso. In tal caso avremmo sprecato altro tempo prezioso per l’avvio dei cantieri. In ogni caso, mi auguro vivamente che al più presto si esca da ogni impasse. E’ in gioco il prestigio di un intero Paese”.