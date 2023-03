Giornate FAI di Primavera, le aperture Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del FAI, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane – gli Apprendisti Ciceroni – formati per l’occasione, ma si fonda anche sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore, di anno in anno, vi collaborano, mettendo a disposizione luoghi, risorse e competenze, perché riconoscono in essa un’occasione unica e imperdibile di promozione e di rilancio, e una buona azione per “il Paese più bello del mondo”, che va a beneficio di tutti.

Grazie alle Giornate del FAI luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, e ciò ha cambiato talvolta il loro destino, e luoghi chiusi al pubblico, tradizionalmente non considerati beni culturali, hanno scoperto invece di avere un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere. Questa partecipazione larga e trasversale, guidata da un sentimento civile di orgoglio, appartenenza e responsabilità, fa il successo delle Giornate FAI di Primavera.

Altrettanto largo e trasversale è il ventaglio di luoghi e storie da scoprire o approfondire, nascosti e inediti, curiosi e sorprendenti, originali e affascinanti, magari proprio dietro casa: ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, edifici di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani, e poi parchi, aree naturalistiche, giardini e borghi.

«In questi 31 anni di esistenza – sostiene il Presidente del FAI, Marco Magnifico – le Giornate FAI hanno scritto una sorta di Enciclopedia spontanea che a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato Patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano».

Le Giornate FAI di Primavera si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI e chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata la riduzione di 10 euro su tutte le quote; ad esempio, l’iscrizione individuale sarà a 29 euro anziché 39 – potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Inoltre, fino al 2 aprile 2023 si potrà sostenere la missione del FAI donando con un SMS o una chiamata da rete fissa al numero 45584. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.

Aperture previste per le Giornate FAI di Primavera 2023 in provincia di Lecce a cura della Delegazione FAI di Lecce e del Gruppo FAI Salento Jonico. Tredici beni protagonisti lungo due itinerari tra cui quello per la promozione del patrimonio degli ulivi e della produzione olearia.

Per la XXXI edizione delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA in programma il 25 e 26 marzo, in provincia di Lecce sono previste ben 13 aperture straordinarie. I comuni coinvolti sono Lecce, Nardò, Castrì di Lecce, Gallipoli, Matino, Tuglie, Sannicola e Carpignano Salentino con la frazione di Serrano, a cui si aggiunge naturalmente l’apertura dell’Abbazia di S.Maria di Cerrate, unico Bene Fai di Puglia. Per queste aperture è previsto il coinvolgimento di 17 istituti scolastici di 10 comuni differenti che saranno presenti attraverso i propri studenti che diventano per due giorni Apprendisti Ciceroni.

I beni visitabili proposti dalla Delegazione FAI Lecce e dal Gruppo FAI Salento Jonico si presentano quest’anno attraverso due itinerari:

1) FAI… LA STORIA che riguarda a Lecce la Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo e il Cimitero Monumentale e a Nardò la Chiesa di S. Maria Incoronata e l’annesso Convento degli Agostiniani Scalzi. A proposito di storia, fu proprio la riapertura straordinaria di questo bene, a Nardò, il 22 e 23 marzo 1997, dopo decenni di abbandono, a rappresentare la 1^ Giornata FAI nel Salento. La presenza di oltre 6.500 persone e la petizione popolare di ben 3.500 firme, inviata al Ministro dei BB.CC., portarono al restauro del sacro edificio, uno dei monumenti più importanti del Barocco Leccese, che dal 2016 è stato riaperto al culto. L’ex-Convento, chiuso da decenni, è attualmente in restauro.

2) LE VIE DELL’OLIO, una serie di itinerari incentrati sulla coltura degli ulivi, dai frantoi ipogei di origine medievale a due progetti legati al dramma della xylella, per promuovere e accendere i riflettori, oltre che sui tanti beni di enorme valenza storico-artistica, sull’importanza della tutela di un patrimonio ambientale inestimabile per la nostra regione, ovvero il patrimonio degli ulivi e della produzione olearia. I beni coinvolti sono: a Lecce Il borgo, la chiesa e il frantoio ipogeo di San Ligorio e il Museo Castromediano: l’archeologia dell’olio in terra d’Otranto nelle collezioni del museo; il frantoio ipogeo di Castrì di Lecce; a Gallipoli il Frantoio ipogeo Granafei; a Matino il Marchesato dei “Del Tufo” e le scuderie affrescate del loro palazzo; a Tuglie la Masseria Carignani; a Sannicola la Cooperativa Olearia Sannicolese; a Serrano, frazione di Carpignano Salentino il progetto Olivami e la nuova riforestazione; a Nardò Il Campo dei Giganti, al Villaggio Boncore.

GALLIPOLI LUOGO DEL CUORE

La scelta di Gallipoli come sede della Conferenza Stampa di presentazione del Programma delle Giornate FAI 2023 non è collegata solo al fatto che si riferiscono all’area jonico salentina la maggior parte delle aperture previste in questa XXXI edizione ma anche perché proprio qui la Delegazione FAI di Lecce e il Gruppo FAI Salento Jonico hanno raggiunto quest’anno un obiettivo importantissimo, che attesta i risultati sul territorio del nostro lavoro e soprattutto delle donazioni dei nostri visitatori.

Gallipoli con il suo prezioso bene, la Chiesetta di San Pietro dei Samari, ha vinto infatti l’undicesima edizione de I Luoghi del Cuore raccogliendo più di 50.000 voti e potrà ora contare su un lavoro di recupero grazie al premio di 55 mila euro erogato dal Fondo per l’Ambiente Italiano.

PROGRAMMA

DOMENICA 19 MARZO (ANTEPRIMA GIORNATE FAI)

LE VIE DELL’OLIO

SPONGANO – PALAZZO BACILE DI CASTIGLIONE E FRANTOIO – Via Paolo Emilio Stasi

Evento speciale: alle ore 19:00, concerto di musica classica Armonici Respiri dei fisarmonicisti Vittorio Chittano e Pietro Secundo in collaborazione con il Comune di Spongano e con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Alle ore 18:00, Visita guidata del Frantoio del Palazzo a cura del proprietario Dott. Fabio Bacile di Castiglione.

Ingresso riservato ad iscritti FAI.

SABATO 25 MARZO

FAI… LA STORIA

LECCE – CHIESA DEI SANTI NICCOLÒ E CATALDO (BENE PROMOSSO DAI VOLONTARI FAI DI LECCE)

– Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Virgilio-Redi di Lecce

Evento speciale: alle ore 11.30, incontro con Caterina Rinaldo, delegata regionale del FAI per la comunicazione, che proporrà una lettura della chiesa dei santi Niccolò e Cataldo sotto il profilo del significato dell’edificio di culto, dell’impianto architettonico e delle relazioni tra lo spazio sacro e il programma iconografico del luogo della celebrazione.

LECCE – CIMITERO MONUMENTALE – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Marcelline di Lecce

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – CHIESA DI S. MARIA INCORONATA E CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI SCALZI – Via Incoronata, 25

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 19:30 (ultima visita alle 19:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone di Galatina e Liceo Galilei di Nardò

LE VIE DELL’OLIO

LECCE (SAN LIGORIO) – IL BORGO, LA CHIESA E IL FRANTOIO IPOGEO DI SAN LIGORIO – San Ligorio

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli (mattina) e del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce (pomeriggio)

Evento speciale: dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nella piazzetta del Borgo di San Ligorio concerto degli alunni del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri di Lecce.

LECCE – MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO: L’ARCHEOLOGIA DELL’OLIO IN TERRA D’OTRANTO NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO – Viale Gallipoli 31

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Studenti dell’Università di Lecce e delle guide del Museo

CASTRI DI LECCE – IL FRANTOIO IPOGEO – Piazza dei Caduti

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Statale Galileo Galilei di Castri di Lecce

GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – FRANTOIO IPOGEO GRANAFEI – Via Antonietta De Pace

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Vespucci di Gallipoli

Evento speciale: una mostra fotografica storica verrà allestita all’interno del frantoio e ci racconterà del porto antico e ci documenterà sul grandioso sviluppo commerciale della città e dell’intera area jonica dovuto al mercato dell’olio

MATINO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL MARCHESATO DEI “DEL TUFO” E LE SCUDERIE AFFRESCATE DEL LORO PALAZZO – Piazza San Giorgio

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS di Matino

TUGLIE (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – MASSERIA CARIGNANI – Via Circumvallazione, snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS Tuglie – Collepasso

SANNICOLA (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – LA COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE – s.p. per Alezio snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ICS Sannicola – Alezio

SERRANO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – OLIVAMI E LA NUOVA RIFORESTAZIONE – s. p. Percaccini snc, Carpignano Salentino

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Da Vinci di Maglie (mattina) e dell’ ICS di Maglie (pomeriggio)

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL CAMPO DEI GIGANTI – Contrada S. Chiara, Villaggio Boncore

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galilei di Nardò

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:15): CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA

Visite ogni 15 min a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Evento speciale: Le vie dell’Olio. Guidati dagli esperti dell’Oleificio AGRO, i partecipanti saranno condotti alla scoperta del sapore e del profumo (qualità organolettiche) di alcune tipologie di olio evo pugliesi.

Ore 11:15, 12:15, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti.

DOMENICA 26 MARZO

FAI… LA STORIA

LECCE – CHIESA DEI SANTI NICCOLÒ E CATALDO (BENE PROMOSSO DAI VOLONTARI FAI DI LECCE)

– Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 12:00 (ultima visita alle 11:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Fermi di Lecce

Evento speciale: al termine della Santa Messa delle ore 10, si terrà il Concerto con Canti Gregoriani del gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae diretto dal maestro Giuseppe Lattante.

Ingresso con contributo libero (minimo 3 euro).

LECCE – CIMITERO MONUMENTALE – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 12:00 (ultima visita alle 11:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Marcelline di Lecce

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – CHIESA DI S. MARIA INCORONATA E CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI SCALZI – Via Incoronata, 25

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 19:30 (ultima visita alle 19:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone di Galatina e Liceo Galilei di Nardò

LE VIE DELL’OLIO

LECCE (SAN LIGORIO) – IL BORGO, LA CHIESA E IL FRANTOIO IPOGEO DI SAN LIGORIO – San Ligorio

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi (mattina) e del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli (pomeriggio) di Lecce

Evento speciale: dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nella piazzetta di Borgo San Ligorio, concerto degli alunni del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri di Lecce.

LECCE – MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO: L’ARCHEOLOGIA DELL’OLIO IN TERRA D’OTRANTO NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO – Viale Gallipoli 31

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Studenti dell’Università di Lecce e delle guide del Museo

CASTRI DI LECCE – IL FRANTOIO IPOGEO – Piazza dei Caduti

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Statale Galileo Galilei di Castri di Lecce

GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – FRANTOIO IPOGEO GRANAFEI – Via Antonietta De Pace

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Sofia Stevens (mattina) e dell’IC Polo 2 (pomeriggio) di Gallipoli

Evento speciale: una mostra fotografica storica verrà allestita all’interno del frantoio e ci racconterà del porto antico e ci documenterà sul grandioso sviluppo commerciale della città e dell’intera area jonica dovuto al mercato dell’olio

MATINO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL MARCHESATO DEI “DEL TUFO” E LE SCUDERIE AFFRESCATE DEL LORO PALAZZO – Piazza San Giorgio

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS di Matino

TUGLIE (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – MASSERIA CARIGNANI – Via Circumvallazione, snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS Tuglie – Collepasso

SANNICOLA (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – LA COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE – s.p. per Alezio snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ICS Sannicola – Alezio

SERRANO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – OLIVAMI E LA NUOVA RIFORESTAZIONE – s. p. Percaccini snc, Carpignano Salentino

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Capece di Maglie

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL CAMPO DEI GIGANTI – Contrada S. Chiara, Villaggio Boncore

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galilei di Nardò

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:15): CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA

Visite ogni 15 min a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Evento speciale: Le vie dell’Olio. Guidati dagli esperti dell’Oleificio AGRO, i partecipanti saranno condotti alla scoperta del sapore e del profumo (qualità organolettiche) di alcune tipologie di olio evo pugliesi.

Ore 11:15, 12:15, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti.

Per informazioni, vi preghiamo di contattare:

DELEGAZIONE FAI DI LECCE

320 0689461

lecce@delegazionefai.fondoambiente.it

GRUPPO FAI SALENTO JONICO (solo per Aperture ed Eventi Area Jonica)

320 1434663

salentojonico@gruppofai.fondoambiente.it

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE

0832 361176