Taranto amianto abbandonato in strada. Sulla provinciale per Martina Franca, nei pressi di Nasisi (Paolo VI) dove sussiste una vecchia stazione ferroviaria in disuso, su segnalazione di Nicola Raffo, presidente del comitato di Quartiere Taranto, trovati sacchi di amianto abbandonati.

La segnalazione fatta all’ARPA ed alla polizia locale perhè si proceda al più presto alla rimozione e lo smaltimento del materiale.

Sacchi deteriorati ed aperti con grande pericolo di inquinamento e dispersione dell’amianto, e altamente nocivo per salute dei cittadini.