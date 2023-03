Vola un pezzo di autobus in strada. Pericoloso episodio quello avvenuto nella giornata del 15 marzo nel quartiere San Paolo di Bari, la parte superiore di un autobus, ritrovata in viale Europa Intorno alle 13.45. Fortunatamente l’oggetto staccatosi dal pulman a causa del forte vento non ha danneggiato cose e persone.

La parte superiore di un autobus, ritrovata in viale Europa

Il fatto che nessuno si sia fatto male, non deve comunque far passare inosservato la necessità di un’azione di controllo costante dei messi pubblici.