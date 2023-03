Gravi accuse per l’ex procuratore di Taranto, Capristo. Rinviato a giudizio per corruzione in atti giudiziari.

La gestione della procura da parte di Capristo quando era in servizio è finita sotto la lente dei colleghi, i quali ipotizzano la corruzione in atti giudiziari e per questo hanno ottenuto il rinvio a giudizio.

La procura ipotizza uno scambio di favori fra l’ex procuratore Capristo ed i vertici dell’ex ilva in As.

Gravi accuse per l’ex procuratore di Taranto, Capristo.

Favori materiali ottenuti da Capristo , tipo incarichi lautamente remunerati per amici in cambio di un trattamento favorevole sui procedimenti e le indagini in cui era coinvolta ilva.