Tu sei figlio di un Re. Che tu sia figlio di un operaio o capo di stato, di una guardia o ladro, di uno scienziato o di un contadino, di pazzo o normale, di gatto o cane, tu sei figlio di un Re.

L’impressione è solo un punto di vista, vero o per finta che sia, l’amore è là dove sei pronto a soffrire, non importa quale donna sposi o come si chiama, Tu sei figlio di un Re. Non importa ciò che hai fatto in questa vita e in una vita passata. Puoi cambiare il tuo cognome e usare un nome inventato, puoi persino morire. Comunque l’amore è là dove sei pronto a soffrire.

Lasciando ogni cosa al suo posto e partire, l’amore soltanto l’amore può farti guarire.

Che tu sia figlio di una guerra santa, giusta o sbagliata, che tu dorma in una villa o per strada, tu sei figlio di Re.

Tu sei un padre e sei stato figlio di un Re.

Tu sei figlio di un Re

La Festa del Papà è una celebrazione molto importate per le famiglie, dove sia i bambini che gli adulti possono dimostrare il loro affetto per il papà.

Ma essere papà non è solo l’attimo, il papà è colui che protegge, che sostiene, che nutre la famiglia. Non importa se non è la stessa persona che ti ha messo al mondo, il papà è colui che ti tiene per mano, colui che pur non vivendo più nella tua casa, c’è sempre per te, quello che con le scarpe rotte non perde mai l’amore verso di te.

Tu sei figlio di un Re, di quel padre che sa mettere da parte le proprie esigenze per dare la precedenza a quelle dei propri figli e dedicarsi loro anima e corpo. Esser padre è esser figli, se non sai come esserlo non sei un padre ma eri figlio di un Re.