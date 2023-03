Il Lecce perde in casa col Toro

In tre minuti, il Torino sconvolge i piani del Lecce.

Il Toro sbanca il Via Del Mare per 2-0. Un duro colpo pesantissimo per i ragazzi di Juric che ora pensano oltre le Alpi. Il Lecce si imbatte nella terza sconfitta consecutiva e sente puzza di bruciato e si ritrova vicino alla zona salvezza.

Tabellino

Lecce-Torino 0-2

Marcatori: pt 19′ Singo (T) , pt 22′ Sanabria (T)

Ammonizioni: pt 26′ Gonzalez (L); pt 28′ Buongiorno (T); pt 31′ Ilic (T); pt 31′ Milinkovic-Savic (T); 31′ pt Strefezza (L); pt 43′ Hjulmand (L)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand (st 7′ Maleh), Gonzalez (st 30′ Banda); Strefezza, Ceesay (st 1′ Colombo), Di Francesco (st 1′ Oudin). A disp. Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Maleh, Lemmens, Cassandro, Pezzella. All. Baroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (st 35′ Djidji), Schuurs, Buongiorno; Singo (st 13 Ola Aina), Linetty (st 13′ Ricci), Ilic, Rodriguez (st 31′ Vojvoda); Miranchuk (st 35′ Adopo), Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Aina, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Ciammaglichella, Seck, Pellegri. All. Juric