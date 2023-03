Taranto – Incendio in città

Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato in un negozio di rivendita di frutta a Taranto. È accaduto intorno alle 12.30 di oggi. Ingenti i danni ma nessun ferito.

In quel momento, il negozio era chiuso. È situato in via Umbria. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto bloccare il traffico. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia locale. Al momento, si ignorano le cause.