Tendostruttura vandalizzata a Noicàttaro. Il Sindaco Innamorato: Non ci fermiamo Stiamo costruendo una città più bella da vivere, con nuovi spazi per la collettività. Stiamo dando un nuovo volto al Parco Comunale che contribuirà a renderlo uno dei più grandi dell’area metropolitana di Bari. Purtroppo, però, ci dobbiamo confrontare ancora con chi non ha compreso quanto il bene comune sia un patrimonio che arricchisce tutti noi”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato in merito agli atti vandalici che hanno avuto come oggetto il telo di copertura della tensostruttura e altre zone del cantiere del parco comunale, oggetto di lavori di riqualificazione.

Nei mesi scorsi, alcuni soggetti, infatti, sono stati ripresi intenti a tagliare il telo sovrastante la struttura sportiva, un gesto che, in aggiunta alle intemperie, ha causato lo strappo completo della copertura e quindi ne ha reso necessaria la sostituzione.

“I Carabinieri della locale stazione sono stati informati su quanto avvenuto e mi auguro che possano identificare i responsabili. Ma intanto non possiamo ignorare che questi danneggiamenti non fanno altro che contribuire a rallentare i lavori di riqualificazione del parco, il cui completamento è atteso da tutti con ansia. A seguito della sostituzione della copertura del tensostatico si potrà procedere con l’ultimazione della struttura sportiva, dell’Arena Paradiso e dei viali, dato che occorre installare i mezzi di sollevamento nell’area circostante. Ci stiamo impegnando per costruire una città più bella da vivere e continueremo a farlo nonostante questi gesti vili di chi non ha a cuore il bene comune”, conclude il sindaco.