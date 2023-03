La serie B in pillole

Turno favorevole al Bari quello della 27esima giornata di Serie B. Ritorna a vincere il Frosinone che batte la Spal per 2-0, il Genoa fa 0-0 col Cagliari. Pari a reti bianche fra Cittadella e Brescia e fra Perugia e Como. Come detto a parte, il Bari batte di misura un bel Venezia e va a -1 dal secondo posto. L’Ascoli vince a Modena 1-0. Due reti a zero a Benevento del Sudtirol che va in piena zona serie A.

